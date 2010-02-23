АМК перевіряє обґрунтованість росту цін на гречку
12:05, 23 лютого 2010Права споживачів
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Ціни зросли вдвічі
Антимонопольний комітет України перевіряє обґрунтованість підвищення цін на гречку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу у газеті «Аргументы и факты» виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.
«Я дав доручення провести перевірки обґрунтованості підвищення цін на гречку», - сказав він.
Він відзначив, що, справді, в Україні за останній час ціни на гречку зросли майже удвічі.
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