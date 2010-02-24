Тривалість життя людей за останні два сторіччя збільшилася

Головним досягненням людства є загальне зниження рівня смертності, яке розпочалося у розвинених районах світу у XIX столітті і поширилося на всі регіони к XX столітті. Тривалість життя з 1800 року зросла з 30 до 68 років. Логічно, що це сприяло стрімкому зростанню чисельності населення - з одного мільярда у 1810 році до майже семи мільярдів у 2010 році.

Ці дані містяться у новій доповіді Генерального секретаря ООН «Охорона здоров`я, захворюваність, смертність і розвиток», передають «Подробиці». Комісія з народонаселення і розвитку розгляне його на своїй сесії 12-16 квітня 2010 року.

За останні два сторіччя зменшення рівня смертності супроводжувалося збільшенням рівнів доходів, уточнюють автори доповіді. Проте досягнутий прогрес значною мірою пов`язаний з революцією у сфері технологій і успіхами у розумінні причин захворювань.

Очікувана тривалість життя у масштабах всього світу стала швидко зростати після 1950 року, збільшившись з 47 у 1950-1955 роках до 68 років в 2005-2010 роках. Найвища тривалість життя на сьогодні - у Північній Америці і Європі. Китаю та Індії також вдалося досягти значних успіхів у збільшенні очікуваних років життя. Якщо в 1950-1955 рр. у цих країнах люди в середньому жили 40 і 38 років, то в 2005-2010 рр. - 72 і 68 років.

Водночас Африка не змогла забезпечити такого вражаючого прогресу. Автори наголошують на взаємозв`язку з епідемією ВІЛ, СНІДу. Очікувана тривалість життя у цьому регіоні не перевищує 55 років.