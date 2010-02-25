СБУ запобігла контрабанді мороженої риби на 1,6 млн. грн.

У Миколаївській області співробітники Служби безпеки України припинили спробу контрабандного ввезення в Україну свіжомороженої риби на загальну суму 1 млн. 600 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Миколаївській області.

Було встановлено, що в січні нинішнього року на митно-ліцензійний склад одного з місцевих акціонерних товариств було завезено 10 контейнерів з рибною продукцією загальною вагою 250 тонн. З метою ухилення від сплати митних платежів власник риби, домовившись із працівниками складу, в обхід митного контролю перемістив через кордон України 40 тонн вантажу, приготувавши до вивозу і наступну партію вже у 80 тонн.

СБУ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.