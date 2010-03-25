В Україні стартувала акція “7 чудес України: замки, фортеці, палаци”

В Україні з сьогоднішнього дня стартує новий етап акції “7 чудес України”, що визначатиме 7 найпривабливіших замків, фортець та палаців нашої країни.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив ініціатор та голова Оргкомітету акції «7 чудес України», заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

Він нагадав, що у 2007 році Фондом «Справедлива країна» була проведена загальнонаціональна акція «7 історико-архітектурних чудес України», а у 2007-2008 рр. відбувся другий етап цієї акції «7 природних чудес України». За словами М.ТОМЕНКА, обидва етапи акції під загальної назвою «7 чудес України» мали великий успіх та широкий резонанс у пресі, і в 2008 році акція «7 природних чудес України» ввійшла у трійку найважливіших просвітницьких акцій року, а у 2009 році проект «7 чудес України» нагороджено золотою медаллю «Знак якості».

Окрім того, один з переможців акції «7 природних чудес України» - Біосферний заповідник «Асканія-Нова» - взяв участь у всесвітньому конкурсі «7 нових чудес природи» та, завдяки рекламній кампанії «Покажемо світу природні чудеса України. Підтримаємо «Асканію-Нову», що теж проходила в рамках проекту «7 чудес України», став одним із 77 чудес світу.

За словами М.ТОМЕНКА, члени Оргкомітету акції провели засідання і прийняли рішення паралельно з етапом “7 чудесних туристичних маршрутів” провести і “7 чудес України: замки, фортеці, палаци”.

Віце-спікер зауважив, що у багатій історико-архітектурній спадщині України визначне місце належить пам’яткам оборонної та палацової архітектури – замкам, фортецям та власне палацам і свого часу, за історичними даними, понад 3000 оборонних споруд нараховувалося в Україні. В той же час, зауважив він, яка їх кількість сьогодні, не знає ніхто, оскільки всі вони перебувають у віданні різних державних міністерств чи відомств або ж часом взагалі поза сферою впливу держави.

“Кожен рік ми все більше і більше їх втрачаємо. Бо десь тихою сапою хтось їх віддає в оренду, хтось приватизує, хтось переводить з одного статусу до іншого. Саме тому організаційний комітет прийняв рішення присвятити 2010 рік своєрідній інвентаризації, опису всіх замків, фортець та палаців України і оголошує початок наступного етапу акції «7 чудес України» – «7 чудес України: замки, фортеці, палаци», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він додав, що метою проведення акції є складення замково-палацової карти України та ґрунтовний аналіз сучасного стану збереженості пам’яток, розкриття їх історико-культурного потенціалу та встановлення перспектив залучення у музейно-екскурсійну, готельну й туристичну сфери. Кінцевим результатом проведення такої акції М.ТОМЕНКО визначає розробку комплексної стратегії підтримки, реконструкції та відновлення архітектурно-історичних пам’яток за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів приватних осіб.

Оргкомітет визначив, що об’єктами для участі у конкурсі можуть бути: замки - укріплене житло доби середньовіччя з оборонними, господарськими, культовими та іншими будівлями; фортеці - укріплений оборонний пункт з міцними капітальними спорудами; палаци - велика будівля, призначена для проживання знатних родин та пов’язана з конкретними історичними подіями. До участі в акції не прийматимуться будівлі величної архітектури, що мають громадське або культурне призначення (палаци культури, спорту, дітей і юнацтва тощо).

В результаті проведення акції будуть обрані 7 чудесних замків (фортець, палаців) України і 7 замків (фортець, палаців), які знаходяться під загрозою швидкої руйнації та зникнення.

Акція проходитиме в декілька етапів: І етап (березень 2010 р. - травень 2010 р.) - оголошення початку акції та прийняття пропозицій щодо її учасників; ІІ етап (травень 2010 р. - вересень 2010 р.) - представлення областями своїх номінантів, організація прес-турів. Напередодні Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні 27 вересня 2010 року відбудеться визначення 21 фіналіста акції. ІІІ етап (жовтень 2010 р. - грудень 2010 р.) - визначення переможців акції шляхом експертного та Інтернет-голосування.

М.ТОМЕНКО також повідомив, що наразі ведуться переговори з декількома телевізійними каналами, які можуть надати не тільки новинну підтримку, а шляхом створення окремих програм, присвячених культурним пам’яткам.

Незмінними організаторами акції залишаються – Фонд Миколи Томенка «Справедлива країна», Державна служба туризму і курортів України, Національна радіокомпанія України, телеканал «ICTV», УНІАН та численні засоби масової інформації.

В свою чергу голова громадської ради при Держкомтелерадіо Юрій АРТЕМЕНКО зауважив, що проведення подібних акцій реально сприяє зростанню кількості відвідувачів цих об’єктів та наповненню їх бюджетів. “Люди завдяки поширенню інформації про ці об’єкти туди їздять. Зростає відвідування в рази”, - сказав він. Ю.АРТЕМЕНКО наголосив, що популяризація цих об’єктів важлива і з огляду на проведення Євро-2012, оскільки вболівальники, які відвідають Україну, матимуть змогу відвідати і найбільш привабливі історичні об’єкти. “Відвідавши той чи інший замок, він залишить там гроші і таким чином наповнить бюджет”, - зауважив він.

В свою чергу головний редактор інформаційного агентства УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО зауважив, що успіх цієї акції значною мірою залежить від засобів масової інформації. “Але головне не просто розказувати про ці замки та їх історію, а звертати увагу на ті проблеми, які існують”, - сказав О.ХАРЧЕНКО. Крім того, додав він, проведення подібних акцій дає змогу розказати і про людей, які роблять все для збереження історії України та опікуються відродженням історико-культурної спадщини.