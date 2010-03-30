В Україні середня зарплата збільшилася на 39 гривень

У лютому 2010 року середня заробітна плата по Україні збільшилася на 39 грн., порівняно з січнем, і на 1 березня становила 1 тис. 955 грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, у Києві середня заробітна плата в лютому порівняно з січнем збільшилася на 53 грн. – до 3 тис. 22 грн., у Київській області – на 99 грн., до 2 тис. 6 грн., у Донецькій області – на 41 грн., до 2 тис. 224 грн., у Дніпропетровській області – на 10 грн., до 2 тис. 33 грн.

Середньомісячна зарплата в Україні в лютому ц.р. становила 1 тис. 933 грн., що на 17 грн. більше порівняно з січнем.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, середня заробітна плата по Україні в лютому 2009 р. становила 1 тис. 723 грн., середньомісячна заробітна плата за підсумками минулого року становила 1 тис. 906 грн. на одного штатного працівника.