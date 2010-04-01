«Укрпошта» визначила графік роботи на Великодні свята

«Укрпошта» визначила графік роботи об`єктів поштового зв`язку в період Великодніх свят. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, з метою повного та якісного задоволення потреб користувачів у послугах поштового зв`язку в дні святкування Великодня об`єкти поштового зв`язку працюватимуть за таким графіком: 3 і 6 квітня – звичайний режим роботи, 4 квітня – вихідний день для всіх об`єктів поштового зв`язку, 5 квітня – режим роботи, як у неділю.