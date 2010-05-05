Імпорт м'яса в Україну знизився на 40%

Імпорт м`яса в Україну в першому кварталі 2010 року становив 58 тис. тонн, що на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Експерти УКАБ зазначають, що зниження імпорту обумовлене розвитком вітчизняного тваринництва, посиленням ветеринарного контролю, а також зниженням платоспроможності українських споживачів. При цьому основна частка імпорту як і раніше припадає на м`ясо птиці (24 тис. тонн) і свинину (19 тис. тонн).

За словами керівника групи експертів УКАБ Володимира ЛАПИ, зниження імпорту може стати тенденцією всього 2010 року, оскільки станом на початок квітня поголів`я свиней в Україні зросло на 14%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, птиці – більш ніж на 5%, а реалізація м`яса на забій перевищила минулорічні показники на 8%. "Із часом буде все більш відчутною не лише конкуренція з імпортом, але й конкуренція вітчизняних виробників", – зазначив В.ЛАПА.