В Івано-Франківську підвищили тариф на вивезення та утилізацію сміття

Івано-Франківський міськвиконком погодив підвищення з 1 червня 2010 року тарифу на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (ТПВ) на 45,02%, або на 1,99 грн., - до 6,41 грн. на одну людину на місяць, для ВАТ "Автотранспортне підприємство - 0928", яке займається вивезенням ТПВ із території 5-ти із 9-ти житлово-експлуатаційних організацій міста.

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському міськвиконкомі.

Збільшення тарифу пояснюють тим, що підприємство, крім ТПВ, додатково вивозить великогабаритні і ремонтні побутові відходи, а також зростанням цін на бензин, запчастини, збільшенням розміру мінімальної зарплати.

Довідка УНІАН. Із вересня 2008 року жителі Івано-Франківська платять за вивезення і захоронення ТПВ безпосередньо перевізникам.