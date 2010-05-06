У Тернополі вилучили 19 гир, якими обважували покупців
16:35, 06 травня 2010Права споживачів
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У Тернополі правоохоронці вилучили на ринках 19 вимірювальних засобів, якими обважували покупців.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, під час рейду ринками виявили кілограмову гирю, яка насправді мала 800 г.
Також вилучили 2-кілограмову гирю, фактична вага якої складала 1,5 кг.
Під час рейду міліціонери вилучили і продукти харчування, на які не було документів про їхнє походження на 5 тис. грн.
Загалом до адміністративної відповідальності міліціонери притягнули 62 порушників.
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