Іспанія скоротить зарплати бюджетникам

Уряд Іспанії оголосив про план скорочення бюджетних витрат в умовах кризи. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на AFP.

Зокрема, план передбачає зниження зарплат бюджетників у середньому на 5%.

За словами прем`єр-міністра Іспанії Хосе Луїса Родригеса САПАТЕРО, метою урядових заходів є фінансова стабілізація в країні, яка, у свою чергу, внесе свій внесок у фінансову стабільність всієї єврозони.

Крім зниження зарплат бюджетникам у 2010 році, план передбачає заморожування зарплат у 2011 році, а також відмову від автоматичної індексації пенсій відповідно до інфляції. Крім того, буде зменшене фінансування регіонів – у цілому на 1,2 млрд. євро, передає BBC News.

Іспанська влада оцінює можливу економію бюджету від скорочення витрат у 15 млрд. євро в найближчі два роки. Дефіцит бюджету Іспанії має скоротитися в 2010 році до 9,3%, а до 2013 року – до 3%, передбачених вимогами єврозони. У 2009 році бюджетний дефіцит країни становив 11,2%.

7 травня ц.р. Центробанк Іспанії повідомив, що економіка країни вийшла з майже дворічної рецесії, в якій вона опинилася вперше за 15 років. ВВП Іспанії в першому кварталі 2010 року збільшився на 0,1%.

Наприкінці квітня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило довгостроковий кредитний рейтинг Іспанії з "AA+" до "AA" з негативним прогнозом. В агентстві вважають, що іспанська економіка, як і раніше, перебуває в уразливому стані через кризу, про що свідчить безробіття в країні на рівні 20%.