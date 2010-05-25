Більшість українців у Польщі працюють в селі

Близько 70% українців, які працюють в Польщі за спрощеною системою працевлаштування, виконують роботи на підприємствах сільського господарства та суміжних сферах.

Про це свідчать дані польського Міністерства праці та соціальної політики, які має УНІАН.

Минулого року польські роботодавці зареєстрували понад 180 тисяч заявок на працевлаштування громадян України, понад 120 тисяч з яких були заявками на роботу в галузі АПК.

Друге місце посідає будівельна галузь, в якій для українців зареєстровано майже 18 тисяч заявок, а третє – заявки на роботу у домашньому господарстві (8,6 тис.).

Крім того, для роботи у промисловості було подано 6 тисяч заявок на працевлаштування українців, 3 тисячі – на роботу у сфері торгівлі, 2,4 тисячі - у транспортній галузі, 1,3 - в готельному бізнесі.

Більш як 10 тисяч українців працювало в інших сферах, а майже 11 тисяч заявок для громадян України зареєстрували польські агентства з тимчасового працевлаштування.

Серед українських заробітчан у Польщі, половина з яких жінки, найбільше людей віком від 26 до 40 років: майже 85 тисяч. Понад 60 тисяч українців, які працюють у поляків, - віком від 41 до 60 років, і майже 40 тисяч українців - до 26 років.

Для 80% українців польські роботодавці реєструють заявки на працевлаштування на максимально можливий, згідно зі спрощеною системою, строк: від трьох до шести місяців.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі минулого року було зареєстровано понад 180 тисяч заявок на працевлаштування громадян України, що на понад 20% більше, ніж у попередньому році.

При цьому на українців зареєстровано 95% усіх заявок на працевлаштування іноземців за спрощеною системою, яка діє з 20 липня 2007 року також для громадян Росії, Білорусі та Молдови (з лютого 2009 року).

Довідка УНІАН. У 2007 році Польща спростила доступ на ринок праці у зв’язку із браком працівників, що викликано масовою трудовою міграцією поляків в інші держави Євросоюзу, до якого країна приєдналася в 2004 році.

За даними польського видання DziennikGazetaPrawnа, українці у Польщі на сільськогосподарських роботах можуть заробляти від 350 до 500 доларів на місяць, на будівництві - близько 700 доларів.