“Сандора” почала виробництво узвару і компоту

Компанія «Сандора», найбільший виробник соків і напоїв, в кінці травня розширила асортимент ТМ «Садочок» двома смаками – «Садочок Літній Компот» і «Садочок Літній Узвар». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У компанії повідомили, що обидва продукти не містять консервантів, фарбників і генетично модифікованих організмів.

Новинка представлена в упаковці Тетра Брік Асептік місткістю 1 л і буде доступна споживачам з кінця травня по серпень 2010 р.

Довідка УНІАН. ТОВ «Сандора» є одним з найбільших виробників сокової продукції в Україні і входить в корпорацію Pepsi Americas і PepsiCo.

Виробничі потужності компанії включають завод з переробки фруктів, овочів і виробництва соків в Миколаївській області, завод з виробництва соків в с. Мішко́во-Погорі́лове Миколаївській області, а також 2 заводи з переробки фруктів і овочів в Криму і Херсонській області.

Портфель торгових марок компанії складається з семи сокових брендів («Сандора Ексклюзив», «Сандора і Сандора Морс», «Сандора Мультиактив», «Сандора Класика», «Сандорік», «Дар», «Садочок»), сокових напоїв SANDAY (Sanday Ice Water, Sanday Ice Fruit), холодного чаю Lipton Ice Tea і Sanday Ice Tea, двох брендів вина («Золото Ольвія» і «Святкова Колекція»), енергетичного напою Adrenaline Rush і чіпсів Lay’s.