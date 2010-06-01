“Бісквіт-Шоколад” виводить на ринок новий бренд

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції, розробила ряд нових продуктів середньої цінової категорії, які вивела на ринок під єдиним брендом «Забодайка».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що в нову серію входять вафлі порційні, фасоване і вагове цукрове печиво, карамель, шоколадно-вафельні цукерки, порційні шоколадно-вафельні торти.

Як відзначила президент корпорації Алла КОВАЛЕНКО, компанія розраховує на те, що вироби з молочними смаками завжди мають великий інтерес споживачів. Вона підкреслила, що всі вироби серії є новими продуктами і створені на основі цілісного або сухого знежиреного молока спеціально для цього бренду.

Також голова компанії повідомила, що назву для продуктів вибрали після спілкування з дітьми. «Ми запропонували дітворі декілька варіантів найменування, і найкраще вони відреагували саме на «Забодайку», - сказала вона.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших виробників кондитерської продукції. Об’єднує низку підприємств. Корпорація заснована у 2004 році.

Під брендом «Бісквіт-Шоколад» випускають понад 20 груп кондитерських виробів. Чистий дохід корпорації за підсумками 2008 року склав майже 590 млн. грн., чистий прибуток – 34,5 млн. грн., обсяг виробництва - 57,4 тис. тонн кондитерських виробів.