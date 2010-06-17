У Херсоні обмежили рух вантажівок

Херсонський міськвиконком через спеку прийняв рішення про тимчасове обмеження руху великих вантажних автомобілів на дорогах міста

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії, відповідне рішення прийнято для запобігання пошкодженням і руйнації доріг з твердим асфальтобетонним покриттям під впливом динамічних навантажень внаслідок підвищеної температури повітря.

Виконком доручив Відділу ДАІ з обслуговування адміністративної території міста у період підвищення температури повітря понад 28°С здійснювати на автомобільних дорогах загального користування Херсона тимчасове обмеження руху транспортних засобів загальною вагою понад 24 тоннм і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Центральній диспетчерській службі Управління з питань надзвичайних ситуацій Херсона доручено щоденно до 6.15 надавати ДАІ інформацію про температуру повітря.