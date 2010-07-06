На Запоріжжі від отруєння грибами постраждали 9 осіб

У Запорізькій області у першому півріччі 2010 року через отруєння грибами постраждали 9 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лікар відділення гігієни харчування Запорізької обласної санепідемстанції Олег МОРОЗ.

"За 6 місяців 2010 року вже зареєстровано 7 випадків отруєння грибами із загальною кількістю потерпілих 9 осіб", – сказав він.

Порівняно з минулим роком число отруєнь зросло: у 1-му півріччі 2010 р. на території Запорізького регіону зафіксовано практично стільки саме випадків отруєння грибами, скільки за весь 2009 р. (8 фактів отруєння грибами).

Водночас, за даними обласної СЕС, число потерпілих від вживання грибів скоротилося: у 2009 р. через отруєння грибами (8 випадків) постраждало у цілому 16 осіб (тобто по 2 потерпілих на кожен випадок отруєння). Двоє з тих, що отруїлися, – жінка 23 років і чоловік 28 років – померли.

Тенденцію до зниження числа серйозно постраждалих від отруєння медики пояснюють не скороченням числа "грибників", а своєчасністю звернення постраждалих по меддопомогу.

"Постраждалі звертаються по допомогу своєчасно, при перших ознаках отруєння, що позитивно позначається на перебігу і ступені тяжкості захворювання", - відзначив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 р. факти отруєння грибами реєструвалися в м. Мелітополі, Чернігівському і Запорізькому районах Запорізької області. У переважній більшості випадків причиною отруєння стало вживання у їжу невідомих грибів, які люди вважали їстівними і збирали, як правило, в лісопосадках і парках.

Водночас Запорізька обласна санепідемстанція попереджає, що регіон «не є природною зоною зростання їстівних грибів». «Це розвинений індустріальний регіон, в умовах якого навіть їстівні гриби набувають токсичних властивостей… Багаторічні спостереження фахівців санепідслужби дозволили зробити висновок, що дикорослих грибів у Запорізькій області взагалі збирати не можна», – наголошується на офіційному сайті Запорізької облСЕС.