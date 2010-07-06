День Харкова цього року відзначать 24 серпня

Урочистості з нагоди Дня Харкова цього року планується провести 24 серпня – на День Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі місцевого радіо повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«За попередньою домовленістю з керівництвом міста, ухвалене рішення провести цього року святкування Дня Харкова 24 серпня, об`єднавши його із Днем Незалежності, тому що День міста цього року випадає на понеділок, і це – не найзручніший день для проведення урочистостей», - сказав М.ДОБКІН.

Довідка УНІАН. Урочистості з нагоди Дня Харкова традиційно (за невеликим виключенням на початку 90-х років ХХ ст.) відбуваються 23 серпня – на День визволення міста від нацистських окупантів.