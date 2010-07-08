У Черновецького визначили, де ремонтувати асфальтове покриття

Київрада затвердила поадресний перелік робіт з ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних проїздів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, відповідне рішення було прийнято сьогодні голосами 75 депутатів.

«Проблема стану доріг на подвір’ях відома, саме тому в бюджеті Києва на цей рік ми передбачили понад 70 млн. грн. на ремонт доріг на прибудинкових територіях. Частково ці роботи вже виконані, але із затвердженням повного поадресного переліку об’єктів, я переконаний, що процес ремонту отримає новий імпульс», - зазначив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Окремо він підкреслив, що під час підготовки поадресного переліку об’єктів максимально були враховані побажання киян, які направили відповідні звернення до міського CALL-центру.