У Харківській області подешевшали огірки та помідори

Індекс споживчих цін у Харківській області в червні цього року складав 99,9% (по Україні - 99,6%).

Як повідомили кореспондентові УНІАН в облстатуправлінні, зокрема, на споживчому ринку області в червні спостерігалося здешевлення ряду продуктів харчування. Подешевшали яйця, рис, сало, масло вершкове та інші види молочної продукції, птиця, оселедець.

Серед плодоовочевої продукції істотно подешевшали огірки і помідори закритого ґрунту, капуста, часник.

Водночас, за даними статистики, подорожчали буряк, морква, картопля - у зв`язку з надходженням в продаж продукції нового врожаю, цитрусові і яблука.

Також зросли ціни на крупу гречану, цукор і сіль, мінеральну воду, скумбрію солону і копчену, рибу живу і охолоджену. Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли через алкогольних напоїв.

Одяг і взуття подорожчали у зв`язку з підвищенням цін на одяг і взуття літнього сезону. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими за рахунок зростання вартості зрідженого газу.

Серед предметів домашнього споживання, побутової техніки і утримання житла зросли ціни на синтетичні мийні засоби, посуд і постільну білизну. У сфері відпочинку і культури подорожчали туристично-екскурсійні послуги, канцелярські товари. Ціни на послуги ресторанів і готелів зросли через подорожчання проживання в пансіонатах на початку сезону літніх відпусток.