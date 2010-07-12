У Херсонській обл. ціни на продукти харчування знизилися на 2,1%

У Херсонській області червні індекс споживчих цін (індекс інфляції) по області складав 98,9%(по Україні – 99,6%).

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в області, при цьому індекс цін виробників промислової продукції по області в червні складав 100,2% (по Україні – 99,5%).

Зокрема, на споживчому ринку області в червні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 2,1%. Найбільше (на 22,3%) подешевшали яйця. На 8,7% знизилися ціни на овочі.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,3%, в результаті зростання цін на тверде паливо на 3,6%, водночас, вартість зрідженого газу знизилася на 0,9%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров`я (на 0,3%) відбулося за рахунок підвищення вартості послуг санаторно-курортних установ (на 1,2%) і фармацевтичної продукції (на 0,3%). Послуги ресторанів і готелів подорожчали на 1,8%.

Зниження цін на транспорт загалом на 0,7% пов`язано із зниженням вартості палива та масел на 1,7%.