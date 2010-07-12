У Хмельницькій області картопля подорожчала на 36,3%

У Хмельницькій області індекс інфляції в червні 2010 р. щодо травня склав 99,6%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, найбільше подешевшали овочі, сало, яйця - на 11,5-13,5%; на 1,1-7,3% - масло вершкове, крупа ячмінна, пшоно, свинина, цукор, мед, сир, рис; на 0,2-0,5% - крупа манна, яловичина, оселедець, молоко.

Одночасно, на 36,3% подорожчала картопля, на 1,1-6,3% - кисломолочна продукція, безалкогольні напої, риба і продукти з риби, сметана, м`ясо птиці, фрукти, морозиво, крупа гречана.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 0,2%, з них алкогольні напої - на 0,1%, тютюнові вироби - на 0,3%.

Зниження цін у сфері охорони здоров`я на 0,3% зумовлене здешевленням фармацевтичної продукції на 0,7%.

Зростання цін на транспорт в цілому на 0,6% пов`язано з підвищенням вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 5,6%.

На 0,6-5,2% подешевшали побутова техніка, аудіотехніка, фотоапаратура та устаткування для обробки інформації, меблі і килими, телефонне і телефаксове устаткування.