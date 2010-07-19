У Луцьку з’явиться кінний міліцейський патруль

У Луцьку невдовзі з’явиться кінний міліцейський патруль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луцької міської ради, запровадження такої альтернативи пішим і автопатрулям – вимушений крок. Скільки саме коней буде залучено до патрулювання, наразі уточнюється, зазначили у мерії.

За словами начальника Луцького міського відділу Управління МВС у Волинській області Романа КРОХМАЛЯ, зараз вулиці міста патрулює 10-12 нарядів і 5 автомобілів. Однак транспортне забезпечення правоохоронців незадовільне, термін експлуатації автомобілів давно збіг. Отож, доводиться шукати нові форми роботи для належного забезпечення громадського спокою.

Зокрема, зараз у місті працює два велопатрулі. Вони слідкують за дотриманням громадського порядку в Центральному парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки і у центральній частині міста.

Як свідчать цифри, наведені Р.КРОХМАЛЕМ, кількість правопорушень у порівнянні з минулим роком значно зросла. На думку начальника Луцького міськвідділу міліції, таку ситуацію можна пояснити зростанням безробіття серед населення, заборгованістю по виплатам зарплати і безпечністю громадян.

Станом на 1 липня цього року у Луцьку зареєстровано 7 тис. 683 повідомлення громадян про скоєння злочинів. Зросла кількість випадків хуліганства і крадіжок майна різних форм власності.