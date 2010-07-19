У парках Черкас встановлюватимуть іменні лавочки

Акцію зі встановлення іменних лавочок у парках міста запровадив Черкаський міський голова Сергій ОДАРИЧ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН С.ОДАРИЧ, він закликав черкащан купувати зручні лавки місцевого виробництва, встановлювати на них таблички з побажаннями та іменами власників, а потім дарувати міським паркам і скверам. Вартість лави – 1500 грн. У цю суму включено виготовлення таблички і встановлення лави. Вже чотири знайомі родини висловили бажання зробити подарунок рідному Черкаси, зазначив мер.

Заявки на виготовлення та встановлення іменної лавочки всі бажаючі можуть залишати на інтернет-блозі мера Черкас або ж звертатися до КП "Дирекція парків".

За його словами, цю ідею привезла його донька зі США. В американців поширена практика подарунків городян рідному місту. Людина купує паркову лавку, розміщує табличку з меморіальним написом (присвячує його місту, коханій людині, дітям тощо) і дарує парку, скверу чи бульвару. Така практика застосовується і в Європі. Іменними лавами укомплектований зоопарк Відня, а також парк Мюнхена, де всі лавки парку – іменні.