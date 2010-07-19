У Хмельницькій області відкрили Музей хліба

У Суслівецькій школі Летичівського району на Хмельниччині на цих вихідних офіційно відкрили Музей хліба.

Про це УНІАН повідомила директор музею Майя ГАЛІЦЬКА.

За її словами, у музеї зібрали десятки експонатів як українського, так й іноземних видів хліба. Крім зразків хліба, тут є сіялки, жорна, піч, ночви для вимішування тіста.

“Також є хліб, який їли українці під час Голодомору. Його я сама випікала, додаючи висівки та папір. Скажу: дуже глевкий та важкий буханець. Досі дивуюся, як його споживали люди?”, - розповіла М.ГАЛІЦЬКА.

Вона додала, що зберігається хліб у музеї недовго, оскільки відсутні відповідні технології для зберігання.

“Ми його засушуємо і регулярно розміщуємо нові експонати хліба”, - зауважила директор музею.