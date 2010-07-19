На Тернопільщині на одне робоче місце претендує 6 осіб

На Тернопільщині станом на 1 липня на одне робоче місце претендує шестеро осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного центру зайнятості, найбільше навантаження спостерігається у Борщівському районі, де на одне робоче місце претендує 20 осіб, в Козівському – 19, Кременецькому – 17, Гусятинському – 15, Збаразькому – 13, Бучацькому – 11 та Заліщицькому – 10 осіб.

Зі півроку за сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 10 тис. 820 незайнятих осіб, у тому числі шляхом надання дотацій роботодавцям – 461, одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 49. В оплачуваних громадських роботах взяли участь 3 тис. 806 осіб. Рівень охоплення незайнятих громадян громадськими роботами збільшився до 13,1% (торік, у січні-червні, він становив 8,6%).

Професійне навчання проводилось за 255 професіями та спеціальностями. Найбільшою популярністю користувались професія електрогазозварника, заготівельника продуктів і сировини, муляра, лицювальника-плиточника, кухара, маляра-штукатура, оператора комп’ютерного набору, продавця, тракториста. Всього навчались чи підвищували кваліфікацію 2 тис. 319 безробітних. З числа громадян, які закінчили профнавчання, 92,9% працевлаштовано.

На 1 липня актуальними були 1 тис. 739 вакансій, з них для робітників – 760, для службовців – 578, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки, – 401. Середня тривалість укомплектування вакансій нині становить 6 календарних днів.

Загалом на Тернопільщині з початку року кількість безробітних зменшилась на 30,3% і станом на 1 липня 2010 року становить 10 тис. 230 осіб.