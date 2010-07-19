Підвищення цін на газ позначиться на матеріальному становищі українців

Підвищення цін на газ позначиться на матеріальному становищі українських сімей.

До такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна, провівши телефонне опитування на тему «Підвищення цін на газ для населення», повідомили УНІАН у Інституті.

Також експерти звертають увагу на високу поінформованість українців про заплановане підвищення цін на газ для населення. На їхню думку, це свідчить про те, що це питання хвилює більшість громадян нашої країни. Так, згідно з опитуванням, більше 70% українців вважають, що підвищення тарифів суттєво позначиться на їхньому сімейному бюджеті. Як наслідок - значна частина респондентів вважають, що зазнаватиме труднощів із оплатою послуг ЖКГ за новими тарифами. Якщо сьогодні повністю або частково тарифи оплачують близько 90%, то після запланованого підвищення тарифи зможуть оплачувати близько 70% населення.

Згідно з дослідженням, переважна більшість українців (85,4%) знають про те, що з 1 серпня 2010 року роздрібна ціна на газ для населення України зросте на 50%. Не знає про це лише кожен десятий респондент (11,7%), а 2,9% - важко відповісти на це запитання.

Більшість українців (77,2%) вважають, що від підвищення цін на газ найбільше постраждають бідні. Вважають, що понад усе постраждає середній клас, 12,6% опитаних, і лише 2,7% висловили думку, що багаті люди теж постраждають від підвищення цін на газ. Важко відповісти на це запитання 7,5% респондентів.

Переважна більшість українців (85,2%) заявила про те, що підвищення тарифів на газ суттєво позначиться на матеріальному становищі їхніх сімей. Із них 72,1% дали відповідь «точно суттєво», 13,1% - «скоріше суттєво» на це запитання. Кожен восьмий опитаний (12,1%) сподівається, що підвищення тарифів на газ позначиться на його сім`ї несуттєво. З них відповідь «скоріше несуттєво» дали 9,8%, «точно несуттєво» - 2,3% респондентів. Важко відповісти на це запитання 2,7% громадян України.

Більшість українців (75,5%) на сьогоднішній день оплачують послуги ЖКГ повністю. Частково оплачують послуги ЖКГ 14,2% опитаних, а 2,9% - не оплачують їх зовсім. Важко відповісти на це запитання 7,4% громадян України.

У разі збільшення цін на опалення й гарячу воду на 20-25%, прогнозовані Міністерством ЖКГ, повністю оплачувати ці послуги планують 41,2% українців. Частково оплачувати ці послуги мають намір 30,1% респондентів, а 6,9% - не планує їх оплачувати взагалі. Важко відповісти, в якому обсязі оплачуватимуть послуги ЖКГ у разі підвищення цін на них, 21,8% громадян України.

Крім того, експерти Інституту Горшеніна зазначають, що значна частина громадян вважає, що субсидії, оголошені урядом, не зможуть захистити малозабезпечені сім`ї від наслідків підвищення тарифів. Це відбувається або через недостатню поінформованість людей про субсидії й можливості їх отримання, або через виниклу недовіру до дій уряду. Експерти зазначають, що для зміни ситуації представникам влади варто звернути на це увагу й посилити роз`яснювальну роботу в цьому напрямку.

Більшість громадян України (76,5%) вважають, що субсидії, оголошені урядом, не зможуть захистити малозабезпечених від наслідків підвищення ціни на газ. Із них 59,2% дали відповідь «точно ні» на це запитання, 17,3% - «скоріше ні». Вважають, що пільги й субсидії зможуть захистити малозабезпечених, лише 6,9% українців. Із них 5,1% відповіли на запитання «скоріше так», 1,8% - «точно так». Важко відповісти на це запитання 16,6% респондентів.

В Інституті вважають показовими, що саме Президент України, на думку громадян, несе основну відповідальність за підвищення тарифів на газ для населення. Як вже неодноразово відзначали експерти Інституту Горшеніна, за останні декілька місяців силами нової влади в Україні де-факто було збудовано президентсько-парламентську модель управління. На думку українців, Президент, як глава держави і центр ухвалення рішень, несе відповідальність за всі основні процеси в житті країни - незалежно від того, хто формально очолює той або інший напрямок.

Основну відповідальність за підвищення ціни на газ для населення несе Президент – так вважає близько третини опитаних українців (35,8%). Майже така ж кількість респондентів (33,2%) вважає, що основну відповідальність за це несе Кабінет міністрів. Кожен п`ятий опитаний (19,2%) покладає відповідальність за підвищення тарифів на газ для населення на Верховну Раду, а кожен десятий (9,7%) – на МВФ. Вважають відповідальними за подорожчання газу опозицію 8,2%, Росію – 3,1%, облгази або міськгази – 2,3%, бізнесменів – 2,2% громадян України. Відповідь «інше» на це запитання дали 2,8% респондентів, а 14,1% - важко відповісти на нього.

Вважають, що уряд України підняв ціни на природний газ для населення з метою особистого збагачення окремих політиків і бізнесменів, 36,7% громадян нашої країни. Також близько третини опитаних (35,8%) вважають, що уряд пішов на такі заходи з метою наповнення державного бюджету, а 29,5% - з метою відновлення співпраці з МВФ. Вважає, що ціни на газ підвищили для того, щоб привести їх у відповідність із ринковими, економічно обгрунтованими цінами, кожен десятий респондент (11,2%), а 2,4% опитаних висловили думку, що це необхідно для модернізації та ремонту газових мереж. Відповідь «інше» на це запитання дали 1,5% українців, а кожному десятому (10,2%) – важко відповісти на нього.

Опитування проводилося з 17 по 18 липня 2010 року. Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.