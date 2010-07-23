Безробіття в Польщі знизилося до 11,6%

Безробіття в Польщі в червні цього року знизилося четвертий місяць підряд, досягнувши рівня 11,6% після рекордних за останні шість років 13% в лютому.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє Головне управління статистики (GUS) Польщі.

Згідно з наданою інформацією, кількість зареєстрованих безробітних в країні на кінець червня складала 1 млн. 843,9 тис. осіб.

Також в GUS відзначають, що за І півріччя 2010 року продуктивність праці в Польщі зросла на 13% при падіння рівня працевлаштування на 2,1%.

Середня зарплата за цей період зросла на 4,6%.

Показник зниження рівня безробіття в червні співпав з прогнозом аналітиків.

Довідка УНІАН. Безробіття в Польщі різко почало знижуватися після вступу країни до Європейського Союзу в 2004 році, досягнувши в жовтні 2008 року рекорд низьких 8,8% після 20% шість років тому.

Кількість безробітних знову почала збільшуватися у зв`язку зі світовою фінансовою кризою, яка почалася восени 2008 року.

З весни до осені кількість безробітних традиційно скорочується завдяки сезонним роботам.

У бюджеті Польщі на 2010 рік передбачений рівень безробіття 12,8%.