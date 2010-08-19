У Криму військові не пускатимуть населення до лісу

У Криму цими вхідними війська берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних сил України залучатимуть до заходів з обмеження доступу населення у лісові масиви, що знаходяться поблизу пунктів постійної дислокації військових частин.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, крім того, 345 військовослужбовців та 17 одиниць техніки військ берегової оборони готові негайно вирушити у визначений район для ведення спільних з МНС та міліцією протипожежних дій у найближчі вихідні та святкові дні.

“Сьогодні спільними зусиллями військових моряків, кримських правоохоронців та співробітників МНС забезпечується виконання профілактичних заходів, спрямованих на недопущення займань пожеж у визначених районах автономії, які у цю пору року є традиційно популярними для відпочинку серед мешканців та гостей Криму”, - йдеться у повідомленні Міноборони.