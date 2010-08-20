У Німеччині з'явилася сосискова академія

У Німеччині з`явилися дипломовані фахівці з приготування різних сосисок. Отримати таку освіту можна в спеціальній сосисковій академії в Ноймаркті.

Ідея відкрити навчальний заклад належить Норберту ВІТТМАННУ, який стверджує, що їсть сосиски і ковбасу шість днів на тиждень.

В академії сосисок студентів не тільки навчають приготуванню популярної німецької закуски, а ще й читають їм лекції про відмінність різних видів сосисок і ковбасок, а також розповідають про особливості гірчиці та інших соусів.

"До мене їдуть студенти з усього світу. Сам я дуже люблю ковбасу та сосиски. Я щодня їм білу ковбасу двічі. Неділя - єдиний день тижня, коли я не їм білої ковбаси", - розповів керівник навчального закладу.

Біла ковбаса - особливий вид сосисок для варіння. Зазвичай їх готують з телятини з додаванням свинячого сала, спецій і солі та обов`язково в натуральній оболонці. Як правило, їх подають з солодкою гірчицею.

Між іншим, як вважають вчені, вже до 2050 року людству, щоб вижити, доведеться харчуватися синтетичним м`ясом - на всіх натуральної продукції вже не вистачатиме, адже через 40 років, за прогнозами демографів, населення Землі зросте до 9 млрд. людей.

Lenta.ru