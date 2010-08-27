У Донецькій області споживчі ціни зросли на 3,4%

У Донецькій області з початку року споживчі ціни зросли на 3,4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Головного управління статистики в Донецькій області Олег ЗЕЛЕНИЙ.

За його словами, в липні цього року в порівнянні з липнем 2009 року споживчі ціни в області зросли в середньому на 6,4%, а за січень-липень цього року в порівнянні з січнем-липнем 2009 року – на 9,8%.

Уповільнення зростання цін з початку нинішнього року досягнуте за рахунок того, що протягом останніх чотирьох місяців фіксувалася дефляція. За словами О.Зеленого, в квітні ц. р., в порівнянні з попереднім місяцем, споживчі ціни в області знизилися на 0,4%, в травні – на 0,8%, в червні – на 0,5%, в липні – на 0,4%.

Дефляція відбулася, головним чином, за рахунок сезонного здешевлення деяких продуктів. Зокрема, яйця в області в квітні подешевшали на 6,9%, в травні – на 31,9%, в червні – на 17,5%, в липні – на 8,8%. В результаті середні ціни в липні були нижчі, ніж в кінці минулого року, на 42,7%.

Не такими значними були місячні показники зниження цін на молоко (від 3,7% в квітні до 7,1% в травні, а вже в липні молоко знов почало дорожчати) і овочі (від 2,3% в травні до 8,2% в липні), тому в порівнянні з груднем минулого року вони залишаються дорожчими.

Крім того, три місяці підряд (з березня по травень) знижувалися ціни на цукор, проте в червні і липні він знову подорожчав, констатував О.Зелений. При цьому він відзначив, що чинником стримування інфляції став також приріст банківських внесків.