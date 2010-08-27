В Україні подорожчають квіти

Найближчим часом квіткова продукція може істотно подорожчати у зв`язку з підвищенням митних платежів.

Про це заявили на прес-конференції в УНІАН представники компаній – імпортерів квіткової продукції.

Зокрема, за словами генерального директора компанії «Украфлора» Олени БУКАЛО, починаючи з 10 серпня, при оформленні вантажів, які надходили на адресу компанії (зрізані квіти, кімнатні рослини або цибулини), компанія зіткнулася з ситуацією, коли митні органи України без пояснення причин ухвалювали рішення про збільшення вартості товару, вказаного в інвойсі. У перший тиждень вартість була збільшена в 3,6 разу, а починаючи з 16 серпня, коли прийшли наступні машини, було ухвалено рішення збільшити ціни в інвойсах вже в 5 разів.

Представник компанії стверджує, що має в наявності всі необхідні для оформлення документи. Компанія також надіслала офіційні листи на ім`я керівника Київської регіональної митниці і керівника Митної служби України, проте ці органи мають право відповідати на запити впродовж місяця. Оскільки квіти не можуть перебувати на митниці стільки часу, компанія ухвалила рішення оформляти вантажі за необхідною вартістю.

«Митниця дала нам право оформитися за так званим 230-м наказом, який свідчить, що якщо впродовж 90 днів компанія-імпортер надасть документи, підтверджуючі вартість за інвойсамм, то, можливо, вони (працівники митниці – УНІАН) розглянуть і ухвалять рішення про повернення цих грошей не на рахунки компанії, а в рахунок сплати майбутніх платежів», – зазначила О.БУКАЛО.

За її словами, починаючи з 16 серпня ц.р., сума платежів компанії за митними деклараціями мала становити 231 тис. грн., проте після підвищення цін за інвойсами ця сума зросла до 781 тис. грн. Крім того, машина з цибулинами, за якими вартість митних платежів становила 109 тис. грн., збільшилася в ціні митних платежів до 545 тис. грн. «Тобто за вантаж, вартість якого 39 тис. євро в машині, вартість платежів (становила – УНІАН) 54 тис. євро», – наголосила О.БУКАЛО, зазначивши при цьому, що всі ці виплати будуть закладені у вартість квітів для реалізації споживачам. Постачання в торгові мережі компанія вже здійснює у збиток, тому найближчим часом ціни будуть підвищені.

«Коли ми перерахували вартість квітів з урахуванням нової митної вартості, виявилось, що собівартість квітки троянди-«вісімдесятки» (завдовжки 80 см – УНІАН) була 19 грн., а зараз вона піднімається до 39 грн. Це пряма собівартість без націнки... Додайте сюди ще хоча б 10-15%, це буде націнка «Украфлори», – 43 грн. Ну а зараз до 43 грн. додайте 70% (націнка роздрібних продавців – УНІАН) – ось така ціна має з`явитися на роздрібному ринку України», – сказала О.БУКАЛО.

Дані про підвищення митних платежів у 5 разів підтверджує директор компанії «Інтерфлора Україна» Анатолій ЗАЧИНСЬКИЙ. «Упродовж серпня-вересня обсяг імпорту становитиме близько 10 вантажів, а переплата митних платежів становитиме 6 млн. грн. Для нашої компанії неможливо знайти додатково 6 млн. грн.», – сказав він.

Крім того, за словами А.ЗАЧИНСЬКОГО, з цих 6 млн. грн. велику частину суми становить ПДВ, тому, якщо ціни на товари не будуть підвищені в 5 разів, то за результатами місяця компанія матиме негативне сальдо зі сплати ПДВ. «Податкова цього не допускає і реально кошти не відшкодовує. Якщо ми зменшимо ціну, ми залишимося в збитку, а якщо підвищимо її в п`ять разів, то теж будемо в збитку, тому що ніхто не купуватиме (квіти – УНІАН)», – сказав директор компанії «Інтерфлора Україна».

За його словами, через зростання цін від співпраці з компанією вже відмовляються українські квіткові виробники. При цьому А.ЗАЧИНСЬКИЙ зазначив, що його компанія щорічно сплачує 4 млн. грн. різних податків, не рахуючи митних платежів.

Крім того, представники квіткового бізнесу повідомили про зміни умов розмитнення імпортованих товарів. За словами генерального директора компанії «Камелія» Тетяни КОСТЮКОВОЇ, відучора, 25 серпня, всі компанії, акредитовані на Київській регіональній митниці, переводяться до обласної митниці. «Мені було дуже важко за два дні акредитуватися», – зазначила вона.