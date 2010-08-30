Донецькі кондитери подарували жителям міста 100-кілограмовий торт

Донецьку в день міста (29 серпня) кондитери подарували 100-кілограмовий торт - точну копію будівлі міської ради з прилеглою до фасаду парковою зоною.

Як передає кореспондент УНІАН, завдовжки 1,2 м, завширшки 0,9 м і заввишки 0,5 м був виставлений в Парку Кованих фігур, де відбулася традиційна в день міста зустріч мера Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА з молодятами.

Окрім самої будівлі міськради кондитери зробили маленькі копії фонтану, дзвону і пам`ятника «Цар-гармати», які й насправді прикрашають парк перед цією адміністративною будівлею.

Дев`ять молодих пар, які представляють всі райони Донецька, разом з О.ЛУКЬЯНЧЕНКОМ скуштували солодощі, і мер, бажаючи подальшого мирного життя подружжю, зрізав дуло у солодкої копії гармати.

Потім глава донецького відділення Спілки ковалів України Віктор БУРДУК вручив молодятам ковані підкови на щастя, і пари традиційно загадали свої бажання в кованій альтанці закоханих.

Цей привітний прийом донецького міського голови «Підкови на щастя» став початком великої святкової програми в Донецьку, присвяченої Дню міста і Дню шахтаря, який також широко відзначає сьогодні шахтарська столиця, повідомили в прес-службі міськради.