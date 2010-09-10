Вінницька ОДА контролюватиме ціни на яйця

Вінницька обласна державна адміністрація введе 15% обмеження торгової надбавки на яйця.

Про це йдеться в проекті розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації Миколи ДЖИГИ.

Обмеження торгової надбавки вводиться з метою недопущення необґрунтованого зростання цін на цю продукцію.

Згадане обмеження вводиться без урахування витрат на їх транспортування в міжміському сполученні, при цьому враховує гуртову надбавку, яка не повинна перевищувати 6%.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 Вінницька ОДА ввела 5-20% обмеження на гуртові та роздрібні торгові надбавки на хліб, борошно, макарони, крупи і цукор.