Вінницька ОДА контролюватиме ціни на яйця
15:51, 10 вересня 2010Права споживачів
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Введе 15% обмеження торгової надбавки
Вінницька обласна державна адміністрація введе 15% обмеження торгової надбавки на яйця.
Про це йдеться в проекті розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації Миколи ДЖИГИ.
Обмеження торгової надбавки вводиться з метою недопущення необґрунтованого зростання цін на цю продукцію.
Згадане обмеження вводиться без урахування витрат на їх транспортування в міжміському сполученні, при цьому враховує гуртову надбавку, яка не повинна перевищувати 6%.
Як повідомляв УНІАН, в 2008 Вінницька ОДА ввела 5-20% обмеження на гуртові та роздрібні торгові надбавки на хліб, борошно, макарони, крупи і цукор.
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