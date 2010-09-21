У Донецькій області на одне робоче місце претендує 7 безробітних

У Донецькій області (станом на 1 вересня 2010 р.) на одне робоче місце претендує 7 безробітних.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на інформацію обласного центру зайнятості.

Згідно з повідомленням, на обліку в центрах зайнятості Донецької області (станом на 1 вересня 2010 р.) знаходилося 30,5 тис. незайнятих громадян. Серед них 20,2 тис. жінок; 13,6 тис. складає молодь.

Водночас, кількість вакансій в області (на 1 вересня 2010 р.) складала 4,7 тис., зокрема: для робочих – 2,5 тис., для службовців – 1,6 тис., і більше 600 вакансії для осіб, які не мають спеціальної підготовки. Найпопулярнішими професіями, які сьогодні мають попит, є професії висококваліфікованих робочих – слюсарів, токарів, електрогазозварників, водіїв, кухарів, продавців та інших представників робочих професій. Існує попит на фахівців з високим рівнем кваліфікації, топ-менеджерів, а також економістів, лікарів, бухгалтерів, юристів, з відповідним досвідом роботи.

В ОДА констатували, що, згідно з даними центру зайнятості, навантаження на одне вільне робоче місце – вакансію в регіоні склала 7 осіб.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості за січень-серпень 2010 р., складала 32 тис. осіб, зокрема за рахунок надання дотацій працедавцям – 1 655 осіб; пройшли професійну підготовку 9,4 тис. безробітних; в оплачуваних громадських роботах взяли участь більше 20 тис. осіб.