У столиці до 15 жовтня в усіх будинках буде тепло

У столиці до 15 жовтня весь житловий фонд буде підключений до теплопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр МАЗУРЧАК.

"З учорашнього дня ми розпочали пуск теплоносія до систем теплопостачання будівель соціального захисту: дитячих садочків, навчальних закладів та медичних установ. Станом на сьогодні вже опалюється 125 дошкільних закладів, 28 шкіл та 122 лікувальних заклади. За два дні вся соціальна інфраструктура Києва буде підключена до тепла", - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, одразу після завершення підключення до опалення соціальних закладів столиці, до тепла почнуть підключати й житлові будинки Києва.

"Оскільки вже сьогодні середньодобова температура повітря відчутно знизилась, ми не будемо чекати загальноприйнятого строку, і вже до 15 жовтня всі будинки належно обігріватимуться", – додав він.

Заступник голови КМДА підкреслив, що столична влада в жодному разі не допустить ситуації, яка склалася минулої зими. За його словами, на придбання додаткової кількості одиниць снігоприбиральної техніки та солерозкидувачів передбачено 47,5 млн. грн. Крім того, відремонтовано техніку, яка експлуатувалася міськими службами і у попередні роки.