Наступного року Україну очікує дефіцит гречки

У 2010 році в Україні буде зібрано менше гречки, ніж у 2009 році. Якщо в 2009 зібрали 188 тис. тонн, в поточному сезоні ірожай буде не більше 168 тис. тонн. Як результат, баланс на внутрішньому ринку буде напруженим, а споживач зіткнеться із зростанням цін.

"Як наслідок невисокого урожаю ціни на внутрішньому ринку навіть на початку сезону залишаються високими", - говорить Анастасія ІВАСЕНКО, зерновий аналітик інформаційно-аналітичного агентства "АПК-Інформ".

За її даними ціна гречаної крупи зараз складає 10 700 гривень за тонну. Тобто ціна з липня зросла на 10% (зазвичай крупи нового урожаю коштують дешевше, – Ред.).

Уряд зі свого боку вже зробив ряд заходів для зниження ціни на внутрішньому ринку. Зокрема, з 16 вересня в Україні діє негласна заборона на експорт всіх круп.

"Це вже сприяло невеликому зниженню цін на внутрішньому ринку", - заявила експерт.

Нагадаємо, що серед причин дефіциту гречки експерти називали скорочення посівів гречки. За даними аналітиків консалтингової компанії «ААА», аналіз даних показав, що посіви гречки в Україні щорічно в середньому знижувалися на 11%. У XXI столітті найбільший показник був в 2001 році, коли гречку посіяли на площі близько 712 тисяч га. З того сезону посіви зменшилися в 3,3 разу до 215 тисяч га в 2010 році.

В кінці серпня президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету Міністрів розглянути можливість введення мита на експорт гречаної крупи.

«Діло»