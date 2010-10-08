Цього року Україна на 100% забезпечить себе цукром

Міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК запевняє, що цього року Україна на 100% забезпечить свої внутрішні потреби у цукрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, уряду вдалося стимулювати сільськогосподарських виробників щодо посіву цукрових буряків.

Міністр сказав, що, незважаючи на складні кліматичні умови, були збільшені обсяги посіву українських буряків удвічі. «І сьогодні ми будемо мати 100% на внутрішні потреби, і звичайно, 200-300 тонн цукру - для експортного направлення», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК додав, що зараз в рамках міжурядових угод з Російською Федерацією завершуються переговори щодо зняття імпортного мита з цукру на території Російської Федерації після того, як Україна підіб’є свій баланс по цьому продукту.