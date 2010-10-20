За порушення на залізничних переїздах позбавлятимуть прав

Міністерство транспорту і зв`язку ініціює посилення адміністративної і введення кримінальної відповідальності водіїв за порушення правил проїзду залізничних переїздів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

«Ми виходимо з ініціативою, і рішення буде ухвалене завтра (на колегії Мінтрансу – УНІАН), від 3 до 5 років позбавляти прав водіїв автотранспорту за порушення правил проїзду залізничних переїздів», - сказав міністр.

К.ЄФИМЕНКО також зазначив, що, за статистичними даними, за останні три роки зафіксовано 91 аварію, що сталася унаслідок того, що транспортний засіб на переїзді врізався у поїзд, що рухався, у деяких випадках, навіть у середину поїзда.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня у Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді автобус "Еталон" зіткнувся з локомотивом. Автобус виїхав на заборонний сигнал світлофора. Жертвами ДТП стали 45 осіб, у том числі й водій автобуса.

Довідка УНІАН. За даними «Укрзалізниці», з 2003 по 2007 рік відзначалася тенденція до зниження ДТП на переїздах – до 15% на рік. У 2007 р. було зафіксоване значне зростання таких ДТП, а з 2007 р. по 2010 рік відзначається постійне стабільне зменшення аварій на переїздах на 10-15%. Зокрема, у 2004 р. було 140 ДТП, у 2007 р. - 189, у 2009 р. - 108 ДТП на переїздах, за 9 місяців 2010 року - 87 ДТП.