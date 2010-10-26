У Криму відкрили мережу соціальних аптек

У Криму відкрили першу в Україні мережа соціальних аптек, де пільгові категорії громадян зможуть купувати ліки з 5-процентною знижкою, а ветерани, що брали участь у бойових діях, одержуватимуть медикаменти безплатно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, у відкритті центральної аптеки нової мережі соціальних аптечних пунктів у Сімферополі взяв участь голова Ради міністрів АРК Василь ДЖАРТИ.

"Ми йшли до сьогоднішньої події більше півроку. Ще в березні, тільки починаючи роботу в Раді міністрів, я прийняв рішення створити в Криму мережу соціальних аптек. У Сімферополі вже працюють соціальні аптечні пункти в 2-й, 6-й і 7-й поліклініках. Аналогів цієї мережі в Україні немає. Вважаю, що це дуже потрібна справа для наших ветеранів", - сказав В. ДЖАРТИ журналістам.

За його словами, на перший етап створення мережі соціальних аптек з бюджету Криму було виділено 7,5 млн. грн. У аптеці, що відкрилася сьогодні, представлено понад 4 тисячі найменувань ліків. Асортимент медикаментів підібраний з урахуванням потреб ветеранів і літніх людей.

В.ДЖАРТИ повідомив також, що до кінця року Рада міністрів Криму планує відкрити 30 соціальних аптек, аптечні пункти з`являться в кожному великому населеному пункті автономії.

Крім того, за його словами, наступним кроком, спрямованим на соціальний захист пільгових категорій громадян, стане створення мережі соціальних продуктових магазинів в Криму.