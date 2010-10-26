У Криму скоротилося виробництво хлібобулочних виробів

За січень-вересень 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 р., виробництво хлібобулочних виробів в Криму скоротилося на 5,0% і склало 42,8 тис. тонн. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, при цьому за 9 місяців 2010 р. в Криму виробництво борошна різних сортів скоротилося на 10,1% і склало 97,7 тис. тонн. Одночасно з цим, виробництво макаронних виробів без начинки, що не піддавалися тепловій обробці, скоротилося на 10,3% до 7,9 тис. тонн.

При цьому виробництво круп в Криму за 9 місяців зросло на 39% і склало 23,6 тис. тонн.