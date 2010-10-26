В Україні забракували понад 23% хлібобулочних виробів

Впродовж 9 місяців 2010 року територіальні органи Держспоживстандарту України провели 373 (в т.ч. 13 повторних) перевіроки виконання вимог стандартів, норм і правил під час виробництва хліба і хлібобулочних виробів на підприємствах.

Як повідомила УНІАН прес-служба Держспоживстандарту, під час 322 перевірок (86,3%) були виявлені порушення вимог нормативної документації (НД) і випуск продукції низької якості.

З перевірених 179,9 тонни хліба і хлібобулочних виробів на загальну суму 599,7 тис. грн. невідповідність вимогам діючої НД було виявлене в 41,9 тонни продукції на загальну суму 191,3 тис. грн. (23,3% перевірених).

Якість забракованих хлібобулочних виробів не відповідала вимогам стандартів на вигляд (наявність великих тріщин і підривів, забруднена і підгоріла скорина, неправильна форма тощо), стан м`якішу (непропечений, вологий на дотик, нееластичний, з погано розвиненою пористістю, з відшаровуванням скорини від м`якішу тощо). Хліб і хлібобулочні вироби виготовлялися із завищеною вогкістю м`якішу, з відхиленнями від встановленої маси виробів, які перевищують допустимі норми, з порушеннями маркування упакованої продукції. Крім того, порушувалися вимоги стандартів з оформлення супровідної документації.

Основними причинами невідповідності готової продукції під час виробництва хліба і хлібобулочних виробів були порушення санітарних норм, незадовільний контроль технологічного процесу під час виготовлення продукції і недоліки підготовки виробництва.

За результатами перевірок хліба і хлібобулочних виробів впродовж 9 місяців ц.р. 144 суб`єктам господарювання було видано 218 розпоряджень про заборону реалізовувати всю продукцію. Штрафи на загальну суму понад 263 тис. грн. вимушені були сплатити 228 суб`єктів господарювання за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам НД.