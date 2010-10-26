На Рівненщині тимчасово заборонили полювання

Голова Рівненської облдержадміністрації Василь БЕРТАШ підписав розпорядження про заборону колективного полювання на диких копитних тварин до 6 листопада.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар обласного управління лісового та мисливського господарства Світлана ГОРОШКО, до таких заходів влад змушена була вдатися через те, що нині у лісах Рівненщини триває масове збирання грибів. Тому з метою попередження нещасних випадків у лісових масивах користувачам мисливських угідь на Рівненщині заборонили проводити колективне полювання на диких копитних тварин до 6 листопада.