Мережа «Наш Край» відкрила в Луцьку десятий магазин

Торгова мережа «Наш Край» (Луцьк) 23 жовтня відкрила в Луцьку десятий магазин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Як зазначають у повідомленні, це власний об`єкт мережі, що працює у форматі «магазин біля дому», торгова площа якого складає 200 кв. м.

Довідка УНІАН. Мережа «Наш Край» (Луцьк) – національний оператор ринку рітейлу, представлений в трьох форматах: супермаркет, «магазин біля дому» і експрес. Стратегічне управління компанією здійснює інвестиційна компанія VolWest Group, а тактичне – управляюча компанія «Наш КРАЙ-ЛЦ». На сьогодні в рамках стратегії розвитку мережі діє система франчайзингу.

Перший магазин мережі почав свою роботу в 2001 році. Станом на 8 жовтня 2010 року мережа «Наш Край» складається з 26 власних магазинів і 39 франчайзингових.