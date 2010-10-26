На ринках Криму сільгосппродукція подорожчала на 15%

Об`єм продажу сільськогосподарських продуктів на ринках Автономної Республіки Крим в січні-вересні 2010 р., в порівнянні з січнем-вереснем 2009 року, зменшився на 5,2%, при цьому ціни зросли на 15%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, за 9 місяців на ринках Криму продукти тваринництва подорожчали на 9,5%, при цьому об`єм їх продажів збільшився на 3,7%. Продаж продукції рослинництва зменшилися на 18,2% при зростанні цін на 24%.

У вересні в Криму об`єм продажу сільськогосподарських продуктів на ринках знизився на 3% в порівнянні з серпнем цього року при зростанні цін на 6%. Зокрема, підвищилися ціни на огірки свіжі (на 44%), капусту свіжу (на 41%), яйця (на 39%), часник (на 37%), картоплю (на 23%), цибулю ріпчасту (на 13%), моркву (на 9%), буряк (на 8%), крупи і помідори свіжі (на 7%), олію соняшникову (на 5%), молоко свіже, масло вершкове (на 3%). Знизилися ціни на свинину і сир (на 2%), телятину, яловичину та баранину (на 1%).