Столичний метрополітен вводить в обіг ювілейні жетони

КП “Київський метрополітен” з нагоди свого 50-річчя вводить в обіг ювілейні жетони із зображенням перших п’яти станцій, які були відкриті 6 листопада 1960 року – «Дніпро», «Арсенальна», «Хрещатик», «Університет» і «Вокзальна».

Як передає кореспондент УНІАН, зразки ювілейних жетонів керівництву міста у Колонній залі КМДА презентував керівник метрополітену Володимир ФЕДОРЕНКО.

Він повідомив, що 4 листопада ці жетони з’являться у продажу у касах цих перших станцій. Туди вже завезено 200 тисяч штук (по 40 тисяч жетонів на кожну станцію). Поступово ювілейні жетони будуть надходити у каси інших станцій. Всього ж в обігу буде 1 млн. ювілейних жетонів. Ними можна буде користуватися як платіжним засобом для проїзду у метрополітені.

Також у мерії відбулася урочиста церемонія спецпогашення поштового блоку “Київський метрополітен. 50 років”. Блок складається з чотирьох марок: “Станція метро “Лук’янівська”, “Станція метро “Дорогожичі”, “Будівництво метро” та “Сучасний поїзд метро”. Номінал марок: 1,5-2 грн. Тираж - 140 тисяч.

У мерії також відзначили кращих працівників метрополітену. Дев’ять Почесних грамот Кабінету міністрів України вручив особисто міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ та заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО вручили Почесні грамоти та Подяки Київського міського голови ще 53-м кращим працівникам столичного метрополітену.