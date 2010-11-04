В Україні дешевшають овочі

Ціни на картоплю та інші овочі з так званого борщового набору знизилися.

Наприклад, картопля в Київській області зараз продається по 3,5-4 грн. за кіло (було 5-6 грн.).

"Люди стали її купувати менше, ажіотаж на ринку впав. Справа в тому, що майже 80% ринку належить 3-4 тисячам дрібних операторів, які зацікавлені в швидкому обороті. Тому торговцям, щоб не чекати тижнями, поки розкуплять їх товар, довелося знижувати ціни", - розповів аналітик проекту Міжнародної фінансової корпорації з розвитку овочівництва в Україну Федір Рибалко.

На думку експерта, ціна на картоплю і овочі зараз зафіксувалася і протримається на такому рівні до грудня. Скажімо, цибулю оптом зараз коштує 4,30 грн., на овочевих розкладках - 5 грн., морква - 3 грн. за кілограм в гурті і від 4 грн. в роздробі.

Експерт прогнозує, що ціна почне зростати, коли встановляться морози, виникнуть проблеми з відкритою перевезенням овочів і, відповідно, у продажу їх буде менше.

Зокрема, інші продукти поки дешевшати не збираються. Наприклад, ціни на твердий сир будуть триматися на нинішньому рівні, пояснює аналітик консалтингового агентства "ААА" Марія Колесник.

"Лише деякі виробники знижують потрохи ціну - це ті, хто підняв її до максимуму і попит на їхній товар сильно скоротився. Також є тенденція до збільшення цін на м`ясо. У деяких мережах яловичина вже піднялася до 70 грн. за кіло. Причина - в тому, що подорожчало зерно, з якого готують корми худобі", - відзначила аналітик.

«Сьогодні»