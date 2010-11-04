ТМ "Жайвір" пропонує нові види ірису та козинаків

ЗАТ "Шполянський завод продтоварів" під торговою маркою "Жайвір" випустило новий асортимент натуральних солодощів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі заводу, новому вмісту відповідає і нова упаковка, яка набула сучасного вигляду, зберігши при цьому свою індивідуальність.

Лінійка нових ірисів складається з трьох позицій: "Ірис вершковий", "Ірис вершковий ЛЮКС", "Ірис вершковий з курагою".

Лінійка козинаків має п’ять нових позицій: "Козинак асорті фруктово-горіховий", "Козинак соняшниковий", "Козинак із кунжуту", "Козинак арахісовий з повітряним рисом", "Козинак асорті з мигдалем".

Довідка УНІАН. Торгову марку «Жайвір» було засновано у 2001 році і вона належить ЗАТ «Шполянський завод продтоварів» (м. Шпола. Черкаська область). ЗАТ«Шполянський завод продтоварів» — провідне підприємство з переробки сільськогосподарської сировини та випуску продуктів харчування на Черкащині. На підприємстві виробляють понад 150 видів продукції.