Італійська фірма заявляє, що всі каштани відбирав представник з Києва

Італійська фірма Vivai Sandro Bruschi, у якої закуповувалися каштани, висаджені на Хрещатику, заявляє, що всі дерева були відібрані представником зі столиці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прес-релізі Vivai Sandro Bruschi, розповсюдженому сьогодні головою тимчасової контрольної комісії Київради з питання перевірки факту висадження на вул. Хрещатик каштанів кінських звичайних замість каштанів м’ясочервоних Бріотті у квітні 2013 року Тетяною Меліховою на черговому засіданні комісії.

В документі розсадника зазначається, що підприємство отримало замовлення на поставку рослин від Максима Пєтухова, представника компанії Florex. Зазначається, що вищевказаний підприємець в момент замовлення не уточнив, як будуть використовуватись рослини, ні хто кінцевий отримувач. “Клієнт замовив поставку Aesculus Carnea (рожеве цвітіння) і Hippocastanum Baumannii (біле цвітіння), як це доводять документи, що є в нашому розпорядженні”, - йдеться в заяві розсадника.

“Клієнт приїхав до Італії в лютому 2013 року, в період, в який, як відомо, рослини не мають листя або квітів; пан Пєтухов був супроводжений у спеціалізований відділ для вирощування Aesculus та безпосередньо вибрав всі рослини для купівлі. Незважаючи на те, що він був поінформований щодо того, що Carnea, Baumannii і Hippocastanum вирощуються разом на одній території, клієнт, за тією ж самою ціною, вибрав рослини більші за розміром, хоча він був попереджений, що Aesculus Carnea є різновидом, який росте повільніше і, отже, було більш імовірно, що підібрані рослини повинні мати біле цвітіння (Aesculus Hippocastanum)”, - говориться далі в прес-релізі Vivai Sandro Bruschi.

Зважаючи на вищезазначене, італійська компанія заявляє, “що “Bruschi” не може в будь-якому випадку бути притягнутою до відповідальності у зв`язку з проблемами, що виникли (колір квітів)”. Крім того, зазначається, що тільки зараз компанія виявила кінцевого одержувача рослин, “які поставила Пєтухову, і які він вибрав особисто”.

Прес-реліз датований 31 травня 2013 р.

Водночас присутній сьогодні на засіданні тимчасової комісії Київради щодо розслідування ситуації з каштанами на Хрещатику Пєтухов заперечує той факт, що відбирав каштани для головної вулиці Києва. За його словами, він був в Італії в лютому у своїх справах, оскільки займається вирощуванням рослин, і побачивши у розсаднику “Bruschi” м`ясочервоні каштани «Бріотті», лише повідомив про рослини “тим, хто їх шукав”.

“Я пройшовся, подивився, наскільки вони структурно схожі, яка їх приблизна кількість. І на цьому все закінчилось. Не було жодного відмічання рослин, маркування. Не існує жодного документального замовлення цих рослин. Я коли повернувся з Італії, я розповів про ці рослини Петру Кравцю (директору товариства “Професійний садівник” - переможцю тендеру із заміни зелених насаджень на столичному Хрещатику - УНІАН). Вони далі вели свої перемовини самостійно”, - стверджує Пєтухов.

“В прямому сенсі відбору каштанів я не проводив”, - наполягає він.

Члени тимчасової депутатської комісії вирішили на наступне засідання запросити всіх осіб, які причетні до висадки каштанів, і одночасно з усіма з`ясовувати ситуацію, щоб ті могли чути один одного і щоб була можливість задавати “перехресні” питання. Зокрема, йдеться не тільки про чиновників «Зеленбуду» та представників приватних компаній, що були задіяні в проекті щодо заміни дерев на Хрещатику, але й про голову Шевченківського району, екс-першого заступника Володимира Мазурчака. І також депутати хочуть запросити безпосередньо голову КМДА Олександра Попова, щоб той висловив своє бачення з приводу ситуації та можливої долі каштанів на Хрещатику.

“Я збираюсь особисто підійти до Попова. І я спілкувалася з Мазурчаком. Він у приватній розмові спочатку поверхово розповів, що знає, але коли я більш конкретно почала з ним спілкуватися, то він також більш конкретно став говорити, він обізнаний. Я йому порадила, щоб вони навели швиденько з цим порядок. І щоб сказали киянам, чи будуть ці каштани, чи пересадять”, - заявила Меліхова в коментарі журналістам після засідання комісії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією гендиректора комунальної корпорації “Київзеленбуд” Михайла Царенка, Пєтухов є радником “Київзеленбуду” на громадських засадах і наразі продовжує працювати.

Довідка УНІАН. Влада столиці минулого року вирішила замінити зелені насадження на Хрещатику. Був проведений відповідний тендер, і компанія-переможець, згідно з підписаним договором, навесні ц.р. висадила на Хрещатику 200 каштанів, що мали бути сорту “м`ясочервоного Бріотті”.

Однак у травні екологи заявили, що на Хрещатику замість заявлених каштанів Бріотті, стійких до мінуючої молі, висадили звичайні кінські каштани білого кольору.

21 травня радник голови КМДА Олександр Мазурчак повідомив, що відповідно до результатів експертизи науково-дослідної лабораторії Ботанічного саду імені Фоміна, із 289 висаджених каштанів лише два виявились сорту “Бріотті”.

Він додав, що каштани Бріотті коштують на третину дорожче, ніж звичайні білі каштани: один саджанець Бріотті - 430 євро, один саджанець білого каштану - 300 євро.

Прокуратура Києва встановила факти розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму майже 1 млн грн. За інформацією відомства, наприкінці 2012 року КП з утримання зелених насаджень Шевченківського району уклало з ТОВ «Професійний садівник» договір на постачання саджанців каштанів Бріоті. За документами, з 289 саджанців, які планувалося висадити на головній вулиці столиці, 200 дерев були закуплені за державні кошти на загальну суму майже 1 млн грн. Не перевіривши відповідність закуплених дерев сорту, зазначеному у договорах, посадовці КП перерахували на розрахункові рахунки приватного підприємства зазначену суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

27 травня голова КМДА Олександр Попов доручив звільнити директора комунального управління з утримання зелених насаджень Шевченківського району Олександр Цимбалюка, який відповідав за придбання нових каштанів.

Депутати Київради створили тимчасову комісію з розслідування ситуації з каштанами.

4 червня на засіданні тимчасової комісії Київради щодо ситуації з каштанами стало відомо, що очікується приїзд до Києва представників італійської фірми Vivai Sandro Bruschi.