НКРЕ видала ліцензії двом компаніям на виробництво альтернативної електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики видала ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, коґенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії: ТОВ «Грін-Пауер», встановлена потужність – 0,12 Гкал/год; та ТОВ «Енергозбереження Рівне», встановлена потужність – 0, 378 Гкал/год. Таке рішення було прийняте на засіданні Комісії 27 червня.

НКРЕ також прийняла низку інших рішень, зокрема, постанову "Про затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)".

Комісія також встановила «зелені» тарифи на електричну енергію на липень 2013 року.