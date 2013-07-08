Радмін Криму створив робочу групу з паспортизації міні-готелів

Уряд Автономної Республіки Крим створив робочу групу для координації роботи з паспортизації об`єктів, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання).

Про це йдеться у постанові Ради міністрів АРК №119 від 8 липня 2013 року.

Згідно з документом, Радмін АРК рекомендував місцевій владі автономії активізувати діяльність робочих груп з розгляду питань, пов`язаних з паспортизацією міні-готелів і щомісячно подавати звіти про виконану роботу до Міністерства курортів Криму.

При цьому Мінкурортів доручено надавати узагальнену інформацію про виконання даного розпорядження до Радміну Автономної Республіки Крим щорічно до 1 грудня.

Довідка УНІАН. Паспортизацію міні-готелів в автономії ввела Верховна Рада АРК постановою №744-6/12 від 23 березня 2012 року «Про регулювання діяльності індивідуальних засобів розміщення, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) в АРК».

Під час ухвалення цієї постанови голова постійної комісії Верховної Ради АРК з санаторно-курортного комплексу, туризму і підприємництва Рустам Теміргалієв відзначав, що паспортизація готелів в АРК буде добровільною, а метою документа є максимальне сприяння виходу індивідуальних засобів розміщення з тіні.