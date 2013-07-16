Відсьогодні тарифи на перевезення пасажирів залізницею зросли на 10%

11:41, 16 липня 2013
Права споживачів
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Перший етап підвищення

Відсьогодні у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, вагонів поїздів Інтерсіті+ та приміських поїздів, у внутрішньому та міжнародному сполученнях змінено тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом. Про це повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту

Вартість подорожі залізницею у внутрішньому сполученні підвищилася на 10%. У міжнародному сполученні вартість збільшилася на 5% лише квиткової частини.

Нові тарифи набули чинності у день опублікування у виданні «Офіційний вісник України» (№51 від 16 липня 2013 року) відповідних Наказів Міністерства інфраструктури України від 19 червня 2013 року №413 «Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні» та №414 «Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні».

Вартість подорожі залізницею у внутрішньому сполученні в плацкартному та купейному вагонах наразі підвищилася на 10%, наступний етап – з 1 жовтня вартість зросте також на 10%.

Наводимо дані щодо зміни вартості проїзду в різних поїздах внутрішнього сполучення:

 

№ поїзда,
маршрут, відстань

Плацкартний вагон (в грн)

Купейний вагон (в грн)
 До
підвищення		1 етап - 10%
(з 16 липня)		ІІ етап - 10%
(з 1 жовтня)		До
підвищення		І етап - 10%
(з 16 липня)

ІІ етап - 10%
(з 1 жовтня)

№ 146, Київ-
Сімферополь (989 км)		100,00107,30
(+7,30)		115,33
(+8,03)		167,03181,03
(+14,00)		196,44
(+15,41)
№ 91, Київ-
Львів (575 км)		101,17108,61
(+7,44)		116,78
(+8,17)		200,05217,37
(+17,32)		236,41
(+19,04)
№ 13, Київ-
Львів (566 км)		75,9880,89
(+4,91)		86,28
(+5,39)		122,09

131,61
(+9,52)

142,07
(+10,46)
№ 363, Умань-
Ясинувата (799 км)		82,1987,70
+5,51		93,76
(+6,06)		133,92144,61
(+10,69)		156,38
(+11,77)
№ 397, Черкаси-
Львів (772 км)		94,18100,91
(+6,73)		108,29
(+7,38)		177,62192,69
(+15,07)		209,26
(+16,57)

У міжнародному сполученні відсьогодні у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, вартість збільшилася на 5%, наступне підвищення відбудеться з 1 жовтня також на 5%. Підвищення тарифу стосується лише квиткової частини, що є однією із складових вартості проїзду (повна вартість проїзду в пасажирських поїздах складається із вартості квитка + вартість плацкарти + ПДВ + страховий збір + комісійний збір). Квиткова частина – це компенсація витрат на утримання та експлуатацію інфраструктури залізниць і електроенергію (або інший вид енергії), що використовується під час курсування поїзда (інфраструктурна складова).

Наводимо дані щодо зміни вартості проїзду в поїздах міжнародного сполучення:

№ поїзда,
маршрут, відстань		 Плацкартний вагон (в грн)
 Купейний вагон (в грн)
 До
підвищення		І етап - 10%
(з 16 липня)
ІІ етап - 10%
(з 1 жовтня)		До
підвищення		І етап - 10%
(з 16 липня)		ІІ етап - 10%
(з 1 жовтня)
№ 2, Київ-
Москва (856 км)		---1018,521028,12
(+9,60)		1038,20
(+10,08)
№ 54, Київ-Санкт
-Петербург (1262 км)		685,29690,48
(+519)		695,61
(+5,13)		1140,11
 		1148,28
(+8,17)		1156,50
(+8,22)

Підвищення рівня тарифів на перевезення пасажирів дасть можливість лише частково зменшити збитковість пасажирських перевезень та спрямувати частину коштів на капітальний ремонт вагонів, зазначають в "Укрзалізниці".

Окрім того, зростання тарифів обумовлене необхідністю поступового зменшення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних. Нагадаємо, що збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень лише у першій половині цього року склали близько 3,5 млрд. грн.

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