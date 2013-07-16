Відсьогодні тарифи на перевезення пасажирів залізницею зросли на 10%
Перший етап підвищення
Відсьогодні у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, вагонів поїздів Інтерсіті+ та приміських поїздів, у внутрішньому та міжнародному сполученнях змінено тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом. Про це повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту
Вартість подорожі залізницею у внутрішньому сполученні підвищилася на 10%. У міжнародному сполученні вартість збільшилася на 5% лише квиткової частини.
Нові тарифи набули чинності у день опублікування у виданні «Офіційний вісник України» (№51 від 16 липня 2013 року) відповідних Наказів Міністерства інфраструктури України від 19 червня 2013 року №413 «Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні» та №414 «Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні».
Вартість подорожі залізницею у внутрішньому сполученні в плацкартному та купейному вагонах наразі підвищилася на 10%, наступний етап – з 1 жовтня вартість зросте також на 10%.
Наводимо дані щодо зміни вартості проїзду в різних поїздах внутрішнього сполучення:
|№ поїзда,
маршрут, відстань
Плацкартний вагон (в грн)
|Купейний вагон (в грн)
|До
підвищення
|1 етап - 10%
(з 16 липня)
|ІІ етап - 10%
(з 1 жовтня)
|До
підвищення
|І етап - 10%
(з 16 липня)
ІІ етап - 10%
|№ 146, Київ-
Сімферополь (989 км)
|100,00
|107,30
(+7,30)
|115,33
(+8,03)
|167,03
|181,03
(+14,00)
|196,44
(+15,41)
|№ 91, Київ-
Львів (575 км)
|101,17
|108,61
(+7,44)
|116,78
(+8,17)
|200,05
|217,37
(+17,32)
|236,41
(+19,04)
|№ 13, Київ-
Львів (566 км)
|75,98
|80,89
(+4,91)
|86,28
(+5,39)
|122,09
131,61
|142,07
(+10,46)
|№ 363, Умань-
Ясинувата (799 км)
|82,19
|87,70
+5,51
|93,76
(+6,06)
|133,92
|144,61
(+10,69)
|156,38
(+11,77)
|№ 397, Черкаси-
Львів (772 км)
|94,18
|100,91
(+6,73)
|108,29
(+7,38)
|177,62
|192,69
(+15,07)
|209,26
(+16,57)
У міжнародному сполученні відсьогодні у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, вартість збільшилася на 5%, наступне підвищення відбудеться з 1 жовтня також на 5%. Підвищення тарифу стосується лише квиткової частини, що є однією із складових вартості проїзду (повна вартість проїзду в пасажирських поїздах складається із вартості квитка + вартість плацкарти + ПДВ + страховий збір + комісійний збір). Квиткова частина – це компенсація витрат на утримання та експлуатацію інфраструктури залізниць і електроенергію (або інший вид енергії), що використовується під час курсування поїзда (інфраструктурна складова).
Наводимо дані щодо зміни вартості проїзду в поїздах міжнародного сполучення:
|№ поїзда,
маршрут, відстань
| Плацкартний вагон (в грн)
| Купейний вагон (в грн)
|До
підвищення
|І етап - 10%
(з 16 липня)
|ІІ етап - 10%
(з 1 жовтня)
|До
підвищення
|І етап - 10%
(з 16 липня)
|ІІ етап - 10%
(з 1 жовтня)
|№ 2, Київ-
Москва (856 км)
|-
|-
|-
|1018,52
|1028,12
(+9,60)
|1038,20
(+10,08)
|№ 54, Київ-Санкт
-Петербург (1262 км)
|685,29
|690,48
(+519)
|695,61
(+5,13)
|1140,11
|1148,28
(+8,17)
|1156,50
(+8,22)
Підвищення рівня тарифів на перевезення пасажирів дасть можливість лише частково зменшити збитковість пасажирських перевезень та спрямувати частину коштів на капітальний ремонт вагонів, зазначають в "Укрзалізниці".
Окрім того, зростання тарифів обумовлене необхідністю поступового зменшення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних. Нагадаємо, що збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень лише у першій половині цього року склали близько 3,5 млрд. грн.