Відсьогодні тарифи на перевезення пасажирів залізницею зросли на 10%

Відсьогодні у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, вагонів поїздів Інтерсіті+ та приміських поїздів, у внутрішньому та міжнародному сполученнях змінено тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом. Про це повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту

Вартість подорожі залізницею у внутрішньому сполученні підвищилася на 10%. У міжнародному сполученні вартість збільшилася на 5% лише квиткової частини.

Нові тарифи набули чинності у день опублікування у виданні «Офіційний вісник України» (№51 від 16 липня 2013 року) відповідних Наказів Міністерства інфраструктури України від 19 червня 2013 року №413 «Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні» та №414 «Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні».

Вартість подорожі залізницею у внутрішньому сполученні в плацкартному та купейному вагонах наразі підвищилася на 10%, наступний етап – з 1 жовтня вартість зросте також на 10%.

Наводимо дані щодо зміни вартості проїзду в різних поїздах внутрішнього сполучення:

№ поїзда,

маршрут, відстань

Плацкартний вагон (в грн)

Купейний вагон (в грн)

До

підвищення 1 етап - 10%

(з 16 липня) ІІ етап - 10%

(з 1 жовтня) До

підвищення І етап - 10%

(з 16 липня) ІІ етап - 10%

(з 1 жовтня) № 146, Київ-

Сімферополь (989 км) 100,00 107,30

(+7,30) 115,33

(+8,03) 167,03 181,03

(+14,00) 196,44

(+15,41) № 91, Київ-

Львів (575 км) 101,17 108,61

(+7,44) 116,78

(+8,17) 200,05 217,37

(+17,32) 236,41

(+19,04) № 13, Київ-

Львів (566 км) 75,98 80,89

(+4,91) 86,28

(+5,39) 122,09 131,61

(+9,52) 142,07

(+10,46) № 363, Умань-

Ясинувата (799 км) 82,19 87,70

+5,51 93,76

(+6,06) 133,92 144,61

(+10,69) 156,38

(+11,77) № 397, Черкаси-

Львів (772 км) 94,18 100,91

(+6,73) 108,29

(+7,38) 177,62 192,69

(+15,07) 209,26

(+16,57)

У міжнародному сполученні відсьогодні у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, вартість збільшилася на 5%, наступне підвищення відбудеться з 1 жовтня також на 5%. Підвищення тарифу стосується лише квиткової частини, що є однією із складових вартості проїзду (повна вартість проїзду в пасажирських поїздах складається із вартості квитка + вартість плацкарти + ПДВ + страховий збір + комісійний збір). Квиткова частина – це компенсація витрат на утримання та експлуатацію інфраструктури залізниць і електроенергію (або інший вид енергії), що використовується під час курсування поїзда (інфраструктурна складова).

Наводимо дані щодо зміни вартості проїзду в поїздах міжнародного сполучення:

№ поїзда,

маршрут, відстань Плацкартний вагон (в грн)

Купейний вагон (в грн)

До

підвищення І етап - 10%

(з 16 липня)

ІІ етап - 10%

(з 1 жовтня) До

підвищення І етап - 10%

(з 16 липня) ІІ етап - 10%

(з 1 жовтня) № 2, Київ-

Москва (856 км) - - - 1018,52 1028,12

(+9,60) 1038,20

(+10,08) № 54, Київ-Санкт

-Петербург (1262 км) 685,29 690,48

(+519) 695,61

(+5,13) 1140,11

1148,28

(+8,17) 1156,50

(+8,22)

Підвищення рівня тарифів на перевезення пасажирів дасть можливість лише частково зменшити збитковість пасажирських перевезень та спрямувати частину коштів на капітальний ремонт вагонів, зазначають в "Укрзалізниці".

Окрім того, зростання тарифів обумовлене необхідністю поступового зменшення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних. Нагадаємо, що збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень лише у першій половині цього року склали близько 3,5 млрд. грн.